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Спартак — Динамо. Прямая трансляция
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«Спартак» — «Динамо»: Захарян сравнял счёт

«Спартак» — «Динамо»: Захарян сравнял счёт
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Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Динамо». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
08 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Соболев – 7'   1:1 Захарян – 35'   2:1 Кейта – 40'   2:2 Соболев – 45+3'

На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Динамо» дома одержало победу в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. Победу бело-голубым принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 27-й минуте встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на шестой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.

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