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Тарханов: смена тренера даст «Химкам» импульс, но ЦСКА сильнее — они должны побеждать

Тарханов: смена тренера даст «Химкам» импульс, но ЦСКА сильнее — они должны побеждать
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Химками».

«Ожидаю победы ЦСКА — они сильнее «Химок». К тому же армейцам необходимо бороться за место в тройке. Поэтому они должны обыгрывать своего соперника.

У подмосковной команды новый тренер — это всегда даёт определённый импульс. Но одно дело, когда предстоит играть с равным соперником, а тут – ЦСКА, который сильнее по всем показателям.

Не думаю, что кубковая игра с «Крыльями» скажется на хозяевах в физическом плане. Игроки такого уровня должны уметь играть регулярно: и через два дня на третий, и через три на четвёртый», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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