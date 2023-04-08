Тарханов: смена тренера даст «Химкам» импульс, но ЦСКА сильнее — они должны побеждать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Химками».

«Ожидаю победы ЦСКА — они сильнее «Химок». К тому же армейцам необходимо бороться за место в тройке. Поэтому они должны обыгрывать своего соперника.

У подмосковной команды новый тренер — это всегда даёт определённый импульс. Но одно дело, когда предстоит играть с равным соперником, а тут – ЦСКА, который сильнее по всем показателям.

Не думаю, что кубковая игра с «Крыльями» скажется на хозяевах в физическом плане. Игроки такого уровня должны уметь играть регулярно: и через два дня на третий, и через три на четвёртый», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.