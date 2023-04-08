Тарханов: смена тренера даст «Химкам» импульс, но ЦСКА сильнее — они должны побеждать
Поделиться
Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата страны между ЦСКА и «Химками».
«Ожидаю победы ЦСКА — они сильнее «Химок». К тому же армейцам необходимо бороться за место в тройке. Поэтому они должны обыгрывать своего соперника.
У подмосковной команды новый тренер — это всегда даёт определённый импульс. Но одно дело, когда предстоит играть с равным соперником, а тут – ЦСКА, который сильнее по всем показателям.
Не думаю, что кубковая игра с «Крыльями» скажется на хозяевах в физическом плане. Игроки такого уровня должны уметь играть регулярно: и через два дня на третий, и через три на четвёртый», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
22:09
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:45
-
20:38
-
20:34
-
20:26
Партнерский контент