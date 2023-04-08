«Спартак» — «Динамо»: гости вышли вперёд

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Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Динамо». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 3:2 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт в результате автогола Соболева. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Динамо» дома одержало победу в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. Победу бело-голубым принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 27-й минуте встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на шестой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.