И. Федотов: судья дважды правильно не назначил пенальти «Динамо» в игре со «Спартаком»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с участием «Спартака» и «Динамо».

«По моменту с Соболевым всё было правильно: фола со стороны Фомина не было, но и Александр не симулировал. Это просто игровой эпизод, Иванов правильно продолжил игру.

Что касается эпизода с попаданием мяча в руку Нгамалё, то тут всё тоже верно: рука опущена вниз, игрок «Динамо» ей не играет, мяч просто туда попал. Иванов оба раза правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в игре со «Спартаком», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» располагается на третьей строчке чемпионата России, а «Динамо» — на шестой.