Видеообзор матча «Ахмат» — «Урал»
Поделиться
Завершился матч 22-го тура чемпионата России, в котором встречались грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». «Ахмат» одержал победу со счётом 2:0.
На четвёртой минуте Евгений Харин вывел «Ахмат» вперёд. На 57-й минуте Бернард Бериша удвоил преимущество команды.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. Тогда в составе грозненцев также забили Харин и Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.
«Ахмат» вышел на пятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. У команды 36 очков после 22 матчей. «Урал» находится на десятом месте с 25 очками. Лидирует петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 21 игре.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:45
-
20:38
-
20:34
Партнерский контент