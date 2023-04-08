«Рома» обыграла «Торино». «Верона» одолела «Сассуоло»

Завершились два субботних матча 29-го тура чемпионата Италии.
«Рома» в гостях обыграла «Торино» с минимальным счётом 1:0.
Римляне сумели сломить сопротивление соперника благодаря голу с пенальти, который на 8-й минуте реализовал Пауло Дибала. Этот мяч стал единственным в матче.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук появился в старте и провёл весь матч.
После 29 матчей «Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 балла. Отставание от идущего вторым «Лацио» – 2 очка. При этом «Лацио» сыграл на одну игру меньше. Свой поединок 29-го тура подопечные Маурисио Сарри проведут сегодня, 8 апреля, в 21:45 мск.
В поединке «Вероны» с «Сассуоло» была зафиксирована победа хозяев (2:1).
На гол полузащитника «Сассуоло» Абду Харруи на 34-й минуте своими мячами ответили сначала Альберто Чеккирини, а после – Адольфо Гайч на 95-й минуте, взятие ворот которого и стало победным.
«Сассуоло» идёт на 11-м месте в таблице Серии А, набрав 38 очков. В активе «Вероны» 22 балла и 18-я строчка.
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