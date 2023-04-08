Президент РПЛ Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо»
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (3:3).
«Очень эмоциональный и хороший матч, много голов. Порадовали игрой. Может быть, достаточно брака было, но по самоотдаче и движению вопросов нет. Побольше бы таких матчей», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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