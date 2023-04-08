«Спорный момент». Алаев — о назначенном пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Динамо»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:3).
«Пенальти? Я видел повтор, может быть, в не очень удачном ракурсе, но довольно спорный момент. Я не судья — не разбираюсь. Но, как мне кажется, скорее это не пенальти. ЭСК разберётся — я не хочу за них выполнять их работу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
На 88-й минуте Александр Соболев реализовал назначенный пенальти, установив итоговый счёт в матче. Для Александра гол стал вторым в матче.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 36 баллов.
- 8 апреля 2023
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