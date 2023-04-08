В «Динамо» резко высказались о решении назначить пенальти в пользу «Спартака»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин резко высказался о назначенном в ворота его команды пенальти на 87-й минуте встречи со «Спартаком».

«Всем нам будет интересно узнать мотивировку по решению назначить пенальти. Следствие ли это встречи «Спартака» с судьями? Я такого не говорил. Но с учётом того, что у нас только одна команда встречается с судьями или судьи встречаются только с одной командой, и у нас происходят подобные вещи, то имеет смысл обратить внимание на успешную практику

То, что мы видели на повторе и то, что видел судья VAR — это никого не убедило. Убедило только судью в поле. Планируем ли обращаться в ЭСК? Мы посмотрим. Иногда ЭСК быстро реагирует на скандальные происшествия сами, а иногда не реагирует. Тогда реагируют на обращения. Всё очень непредсказуемо, как и в судействе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3). При счёте 3:2 в пользу бело-голубых на 87-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в ворота Антона Шунина. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат.