И. Федотов: снова пойдут разговоры, что «Спартаку» помогли после встречи с судьями

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«А главное, что теперь снова пойдут разговоры, что «Спартаку» помогли после встречи с судьями. А говорить будет «Ростов», который мог бы ещё сильнее от «Спартака» оторваться. И посмотрим, что на это будет отвечать РФС. Потому что отвечать тут нечего – это необъяснимый пенальти. Знаете, хочется поддерживать арбитров, но после такого – никак не получается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Пенальти в ворота «Динамо» был назначен в концовке матча за фол на Романе Зобнине. 11-метровый удар на 88-й минуте реализовал Александр Соболев.