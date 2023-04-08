В «Динамо» рассказали о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о задаче клуба в оставшихся матчах сезона.

«Мы можем судить об успешности по окончании сезона. Сейчас мы находимся в сезоне, поэтому оценки преждевременны. Задача на оставшуюся часть сезона — попасть в тройку», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3). При счёте 3:2 в пользу бело-голубых на 87-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в ворота Антона Шунина. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и грозненский «Ахмат» (36). Отставание от идущего третьим «Спартака» — шесть очков.