В «Динамо» рассказали о задаче клуба до конца сезона-2022/2023

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о задаче клуба в оставшихся матчах сезона.
«Мы можем судить об успешности по окончании сезона. Сейчас мы находимся в сезоне, поэтому оценки преждевременны. Задача на оставшуюся часть сезона — попасть в тройку», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3). При счёте 3:2 в пользу бело-голубых на 87-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в ворота Антона Шунина. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат.
«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и грозненский «Ахмат» (36). Отставание от идущего третьим «Спартака» — шесть очков.
- 8 апреля 2023
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