Йоканович объяснил замену Тюкавина на Смолова

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, почему заменил Константина Тюкавина на Фёдора Смолова на 67-й минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3).

«Замена Тюкавина на Смолова? Костя провёл отличную игру. Выпустили Федю с надеждой, что он будет цепляться за мяч, убегать на пространстве. Но это не сработало, мы ожидали от этого отрезка Смолова больше. Согласен с вами, что после этой замены «Спартак» начал давить. Но надо отметить, что это была первая игра Феди после травмы», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 36 баллов.