Йоканович: «Спартак» проигрывал почти до конца матча, они должны быть довольны ничьей
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что его команда потеряла два очка в ничейном матче со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Кто выиграл от ничьей? Никто. У нас очко, у них очко. Но «Спартак» проигрывал почти до конца матча. Наверное, они должны быть довольны ничьей» — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
22:14
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:44
-
21:37
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:10
-
21:06
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:48
Партнерский контент