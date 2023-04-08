Йоканович: «Спартак» проигрывал почти до конца матча, они должны быть довольны ничьей

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что его команда потеряла два очка в ничейном матче со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Кто выиграл от ничьей? Никто. У нас очко, у них очко. Но «Спартак» проигрывал почти до конца матча. Наверное, они должны быть довольны ничьей» — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.