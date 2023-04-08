Гендиректор «Динамо» Пивоваров: возможно, подадим жалобу в ЭСК после матча со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб может подать жалобу в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».

«Надо ещё несколько раз посмотреть эпизод с пенальти. Мы посмотрим и подумаем, подавать нам в ЭСК или нет. Возможно, мы это сделаем», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» завершился боевой ничьей (3:3). При счёте 3:2 в пользу бело-голубых на 87-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в ворота Антона Шунина. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и грозненский «Ахмат» (36). Отставание от идущего третьим «Спартака» — шесть очков.