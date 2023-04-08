Йоканович: что могу посоветовать «Спартаку», чтобы пройти «Акрон»? Это не моя работа
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о предстоящем матче Фонбет Кубка России «Спартак» — «Акрон».
«Что могу посоветовать «Спартаку», чтобы пройти «Акрон»? Это не моя работа. Желаю «Спартаку» всего лучшего. Они играют в классный футбол. Лучшая команда пройдёт дальше», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, «Спартак» и «Акрон» стали одними из четырёх клубов, продолжающих борьбу за Кубок России в Пути регионов. «Акрон» ранее обыграл «Динамо» в серии послематчевых пенальти, а «Спартак» уступил «Уралу» со счётом 1:2.
Сегодня, 8 апреля, «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» со счётом 3:3 в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
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