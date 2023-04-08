Йоканович — о пенальти в матче со «Спартаком»: не буду озвучивать своё мнение
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отказался комментировать эпизод с назначенным пенальти в ворота команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3).
«Пенальти? Я много говорю о судействе. По пенальти у меня есть мнение, но не буду его озвучивать. Но считаю, что Иванов допустил две ошибки сразу после пенальти, когда не увидел фолы на наших игроках», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» дважды отыгрывалось по ходу встречи со «Спартаком», но сумело переломить ход матча и даже выйти вперёд, но упустило победу на 88-й минуте, когда с 11-метровой отметки точный удар нанёс нападающий красно-белых Александр Соболев. Сейчас у «Динамо» 36 очков и шестое место в турнирной таблице.
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