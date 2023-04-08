Гендиректор «Динамо» Пивоваров: пока выступаем ниже собственных ожиданий

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«В моих словах про тренера не надо искать двойного смысла. То, что я сказал — так и есть. У нас есть задача на сезон, есть долгосрочный подход. Решения мы будем принимать по результатам сезона, после окончания всех матчей. Задача — быть в тройке. Эту задачу мы озвучивали. Пока мы выступаем ниже собственных ожиданий. Но мы — один клуб, и работаем все вместе», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» вылетело из Фонбет Кубка России, проиграв в серии пенальти «Акрону» в матче Пути регионов. В Российской Премьер-Лиге динамовцы идут на шестом месте, набрав 36 очков в 22 матчах.