Гендиректор «Динамо» Пивоваров: пока выступаем ниже собственных ожиданий
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«В моих словах про тренера не надо искать двойного смысла. То, что я сказал — так и есть. У нас есть задача на сезон, есть долгосрочный подход. Решения мы будем принимать по результатам сезона, после окончания всех матчей. Задача — быть в тройке. Эту задачу мы озвучивали. Пока мы выступаем ниже собственных ожиданий. Но мы — один клуб, и работаем все вместе», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Динамо» вылетело из Фонбет Кубка России, проиграв в серии пенальти «Акрону» в матче Пути регионов. В Российской Премьер-Лиге динамовцы идут на шестом месте, набрав 36 очков в 22 матчах.
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