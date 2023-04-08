Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос о своём здоровье

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своём состоянии после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3).

«Как здоровье? Вроде всё хорошо», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хлусевич был заменён на 22-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу красно-белых. Вместо него на поле вышел Даниил Денисов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 22 матчах. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит (51 очко). В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» встретится с «Торпедо».