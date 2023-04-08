Абаскаль: игра «Спартака» в обороне? «Динамо» забивало голы, не нанося ударов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об оборонительной игре команды после матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Игра в обороне? А сколько «Динамо» нанесло ударов по нашим воротам, если не брать голы? Четыре удара в створ, три из них голы. Я понимаю ваш вопрос, но что я могу сказать или улучшить, если «Динамо» забивает гол, не нанося ударов», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с «Торпедо» (15 апреля), а затем отправятся в Жигулёвск, где встретятся с «Акроном» (18 апреля) в игре Фонбет Кубка России.