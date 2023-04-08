Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что его команда заслужила победу в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Чья ничья? Мы сегодня забили шесть голов, поэтому это очко наше. Мы заслуживали победы», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют с «Торпедо» (15 апреля), а затем отправятся в Жигулёвск, где встретятся с «Акроном» (18 апреля) в игре Фонбет Кубка России.
Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. Он занял вакантное место после ухода итальянца Паоло Ваноли.
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