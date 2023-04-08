Абаскаль рассказал о состоянии игроков «Спартака», пропускавших матч с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии Шамара Николсона, Виктора Мозеса, Квинси Промеса, Георгия Джикии и Алексиса Дуарте.

«У Николсона простуда, у Мозеса дискомфорт. Квинси и Джикия продолжают восстановление. Что касается Дуарте, то он готов играть. Он агрессивен, хорош с мячом. Но сейчас в команде конкуренция. Литвинов и Чернов показывают хороший футбол. Тяжело найти момент игровой практики для Дуарте и Маслова. Но я уверен, что этот момент скоро придёт», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» сыграл вничью (3:3) с «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на третьем месте, а «Динамо» — на шестом.