Вратарь «Динамо» Шунин высказался о ничьей в матче со «Спартаком»

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ничьей в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

«Очень хотели выиграть. Готовились сегодня к серьёзному матчу со «Спартаком». У нас было всё для того, чтобы победить. Нет положительных эмоций после матча.

На поле я был полностью сконцентрирован на игре, мяче, игроках и на подсказе. Мы будем разбирать матч либо завтра, либо чуть позже. Будем смотреть, где допустили ошибки. Ошибки были — 100%», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

При счёте 3:2 в пользу бело-голубых на 87-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в ворота Антона Шунина. Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый удар и установил окончательный результат.

«Динамо» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и грозненский «Ахмат» (36). Отставание от идущего третьим «Спартака» — шесть очков.