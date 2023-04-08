Шунин: в раздевалке «Динамо» почти все сказали, что пенальти в пользу «Спартака» не было

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал назначенный пенальти в гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«В момент подачи я смотрел за мячом. Не видел, что там произошло. В нашей раздевалке почти все сказали, что пенальти в пользу «Спартака» не было. Говорили, что где-то написали, что ошибочное пенальти. Поэтому очень обидно, что есть VAR… Если пенальти не было, то плохо», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Матч завершился со счётом 3:3. На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте второго тайма Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.
- 8 апреля 2023
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