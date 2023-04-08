Вратарь «Динамо» Шунин: у нас в команде хорошая атмосфера — не верьте слухам
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Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин опроверг информацию о плохой атмосфере внутри команды.
«У нас хорошая атмосфера. Не верьте слухам. Всё в порядке. Конечно, когда команда не выигрывает, то каждый больше отдаётся на тренировках, что изменить ситуацию. У каждой команды бывают такие моменты. Последние три матча у нас было всё, чтобы выигрывать. Нужно выиграть одну игру — и всё изменится.
Правда ли, что группа игроков просила Йокановича играть в более зрелищный футбол? У меня такой информации нет», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Динамо» с 36 очками располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России московская команда вылетела от «Акрона» в серии пенальти.
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