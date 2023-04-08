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«Ференцварош» проиграл «Пакшу». Команда Черчесова не побеждает семь матчей подряд

«Ференцварош» проиграл «Пакшу». Команда Черчесова не побеждает семь матчей подряд
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Пакш» принимал «Ференцварош». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте Кристоффер Закариассен вывел «Ференцварош» вперёд. Спустя 13 минут в ворота гостей был назначен пенальти. Барнабаш Варга не забил прямым ударом, но исправился с добивания. На 54-й минуте Варга забил второй гол, на этот раз успешно исполнив пенальти. Спустя две минуты Эндре Ботка сравнял счёт. На 71-й минуте Кристоф Папп забил победный мяч «Пакша».

У «Ференцвароша» нет побед в последних пяти матчах чемпионата Венгрии. Также клуб дважды проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на потери очков, «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, опережая идущий вторым «Кечкемет» на шесть очков. Идущий третьим «Пакш» отстаёт от лидера на 10 баллов.

Венгрия - OTP Банк Лига. 26-й тур
08 апреля 2023, суббота. 20:30 МСК
Пакш
Пакш
Окончен
3 : 2
Ференцварош
Будапешт
0:1 Закариассен – 23'   1:1 Варга – 36'   2:1 Варга – 55'   2:2 Ботка – 56'   3:2 Папп – 70'
Удаления: нет / Абена – 67'
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