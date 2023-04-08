«Ференцварош» проиграл «Пакшу». Команда Черчесова не побеждает семь матчей подряд

Завершился матч 26-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Пакш» принимал «Ференцварош». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

На 23-й минуте Кристоффер Закариассен вывел «Ференцварош» вперёд. Спустя 13 минут в ворота гостей был назначен пенальти. Барнабаш Варга не забил прямым ударом, но исправился с добивания. На 54-й минуте Варга забил второй гол, на этот раз успешно исполнив пенальти. Спустя две минуты Эндре Ботка сравнял счёт. На 71-й минуте Кристоф Папп забил победный мяч «Пакша».

У «Ференцвароша» нет побед в последних пяти матчах чемпионата Венгрии. Также клуб дважды проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы. Несмотря на потери очков, «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, опережая идущий вторым «Кечкемет» на шесть очков. Идущий третьим «Пакш» отстаёт от лидера на 10 баллов.