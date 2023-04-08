Соболев: «Спартак» в матче с «Динамо» пропустил такие голы, какие не должен был пропускать

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).

«Эмоции в первую очередь не очень хорошие, потому что пропустили три. Пропустили такие голы, какие не должны были пропускать: на своих ошибках, автогол, человек подавал — мяч залетел.

Если брать глобально по игре, то 3:3, наверное, удовлетворительный результат, потому что проигрывали 2:3 и удалось сравнять. Но не очень хороший результат для нас», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче с «Динамо» Соболев забил один гол в свои ворота и два — в чужие. По итогам 22 туров «Спартак» находится на третьем месте в чемпионате России, а «Динамо» — на шестом.