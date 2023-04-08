Александр Соболев ответил на вопрос, есть ли кризис в «Спартаке»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что в команде, возможно, есть кризис. Красно-белые не могут победить в пяти встречах во всех турнирах подряд.
«Может быть, кризис есть, потому что мы не можем выигрывать. «Урал» забил два великолепных гола, а сегодня «Динамо» два раза по воротам пробило, а забили три. Вот так всё время, но так бывает. Надо продолжать работать. Уверен, что всё наладится», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице, выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51), у которых по матчу в запасе. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Торпедо».
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:14
-
22:14
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:55
Партнерский контент