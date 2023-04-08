Форвард «Спартака» Соболев: «Динамо» два раза пробило по воротам, а забило три
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Это наши ошибки. «Динамо» пробило два раза по воротам, а забило три. Первый гол — Денисов неудачно выбил. Второй гол — мяч в меня попал. Третий гол — человек подавал и забил. Не знаю, с чем это связано, но что-то не так», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице, выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51), у которых по матчу в запасе.
Александр Соболев преодолел отметку в 50 (51) забитых мячей в чемпионате России. Для этого ему понадобилось 133 матча.
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