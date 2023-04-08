«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: Винисиус вывел хозяев вперёд в начале второго тайма
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Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Вильярреал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 48-й минуте Винисиус Жуниор вывел хозяев вперёд, откликнувшись на передачу Себальоса.
Напомним, как развивались события в матче. «Реал» вышел вперёд на 16-й минуте после автогола Пау Торреса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Вильярреал» сравнял счёт в концовке первого тайма: отличился Саму Чуквезе с передачи Джовани Ло Чельсо.
«Реал» с 59 очками занимает в турнирной таблице второе место. «Вильярреал» с 44 очками идёт на шестой позиции.
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