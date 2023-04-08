Тренер «Торпедо»: в «Лужниках» проникаешься футбольной атмосферой, очень приятно играть

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет поделился впечатлениями от атмосферы стадиона «Лужники».

«Этот стадион, построенный в середине 50-х годов прошлого века, — значимая часть истории города. Один из лучших и самых красивых, которые я посещал. Здесь новый, очень хороший газон. Трава подрастает, с каждой неделей она будет всё лучше. Здесь проникаешься футбольной атмосферой, тут очень приятно играть, стадион потрясающий. Это огромная ответственность для меня. Я постоянно говорю себе, что должен демонстрировать свой максимум, чтобы заслуживать работать здесь!» — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

В «Лужниках» «Торпедо» обыграло «Факел» со счётом 2:0 в матче 22-го тура РПЛ. Матч посетили 1626 зрителей.