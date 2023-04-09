«Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги, у «Барселоны» — +12 и игра в запасе

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Реал» и «Вильярреал». Финальный свисток зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте: быстрая атака хозяев левым флангом, Винисиус Жуниор получил мяч в штрафной, отыграл на Марко Асенсио, который простреливал в центр, но мяч от Пау Торреса влетел в сетку.
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«Вильярреал» сумел сравнять в концовке первого тайма: Саму Чуквезе получил мяч от Джованни Ло Чельсо на ход, на линии штрафной площади здорово убрал на замахе Начо Фернандеса и переиграл Тибо Куртуа.
«Реал» вышел вперёд в начале второго тайма: Дани Себальос слева отыграл на Винисиуса, который ворвался в штрафную, двинулся между двумя защитниками и низом отправил мяч в ворота.
«Вильярреал» сумел сравнять на 71-й минуте: Чуквезе разобрался с двумя защитниками и прострелил в центр штрафной. Там последовала скидка от Ману Тригероса на Хосе Луиса Моралеса, который сначала пробил в Эдера Милитао, но со второй попытки всё же отправил мяч в сетку.
Победу «Вильярреалу» принёс Чуквезе: он получил мяч на правом углу штрафной площади, двинулся к центру и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Куртуа.
«Вильярреал» набрал 47 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. «Реал» (59) — второй. Лидером соревнований является «Барселона» (71), у которой матч в запасе.
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