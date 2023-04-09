Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Потапова обнимала Пятачка, Соболев ярко праздновал с Хлусевичем гол «Спартака». Фото матча

Потапова обнимала Пятачка, Соболев ярко праздновал с Хлусевичем гол «Спартака». Фото матча
Потапова обнимала игрушку, Соболев ярко праздновал
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась ничьей — 3:3.

На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте второго тайма Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.

Лучшие фото матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).

«Эмоции в первую очередь не очень хорошие, потому что пропустили три. Пропустили такие голы, какие не должны были пропускать: на своих ошибках, автогол, человек подавал — мяч залетел.

Если брать глобально по игре, то 3:3, наверное, удовлетворительный результат, потому что проигрывали 2:3 и удалось сравнять. Но не очень хороший результат для нас», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023