Потапова обнимала Пятачка, Соболев ярко праздновал с Хлусевичем гол «Спартака». Фото матча

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась ничьей — 3:3.
На седьмой минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Арсен Захарян сравнял счёт. Спустя пять минут Кейта Бальде вновь вывел красно-белых вперёд, а в концовке тайма «Динамо» сравняло счёт: Соболев забил в свои ворота. На 66-й минуте Денис Макаров вывел гостей вперёд, а на 88-й минуте второго тайма Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти.
Лучшие фото матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).
«Эмоции в первую очередь не очень хорошие, потому что пропустили три. Пропустили такие голы, какие не должны были пропускать: на своих ошибках, автогол, человек подавал — мяч залетел.
Если брать глобально по игре, то 3:3, наверное, удовлетворительный результат, потому что проигрывали 2:3 и удалось сравнять. Но не очень хороший результат для нас», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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