Радимов – о судействе в матче «Спартак» — «Динамо»: просто какой-то треш!
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо». Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счётом 3:3.
«Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно. Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел. Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Динамо», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 36 очков.
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