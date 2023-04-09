Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов – о судействе в матче «Спартак» — «Динамо»: просто какой-то треш!

Радимов – о судействе в матче «Спартак» — «Динамо»: просто какой-то треш!
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо». Матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счётом 3:3.

«Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно. Судейство сегодня — ну просто какой-то треш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча — это беспредел. Ну и открытый футбол — обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. «Динамо», в свою очередь, находится на шестом месте, записав в свой актив 36 очков.

Материалы по теме
«Судья в конце устроил необъяснимое». Скандальный пенальти в дерби «Спартака» и «Динамо»
«Судья в конце устроил необъяснимое». Скандальный пенальти в дерби «Спартака» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023