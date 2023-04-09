Иван Ломаев: Акинфеев — лучший вратарь России, легенда

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев выразил восхищение голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
«Сомневаюсь, что Матвей Сафонов хотел плохо высказаться про Акинфеева — он сто процентов вырос на его играх и учился, наверное, у него. Думаю, его слова просто вырвали из контекста.
Акинфеев — легенда российского футбола, лучший вратарь страны. Он играет с 16 лет — топ! Я не удивляюсь, что Игорь в 37 лет продолжает играть, только уважение за его работу!», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».
В конце марта Акинфеев отметил 20-летие с момента дебюта за ЦСКА. С тех пор вратарь принял участие в 729 матчах, в которых пропустил 652 гола и 307 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. В ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл 23 трофея, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).
ЦСКА после 21 матча в Российской Премьер-Лиге занимает четвёртое место с 38 очками. Сегодня, 9 апреля, команда Владимира Федотова дома встретится с «Химками».
- 9 апреля 2023
-
04:16
-
03:57
-
03:55
-
03:20
-
02:58
-
02:45
-
02:05
-
01:40
-
01:16
-
00:51
-
00:37
-
00:15
-
00:14
-
00:00
- 8 апреля 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:43
-
22:40
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:27
-
22:25