Иван Ломаев: Акинфеев — лучший вратарь России, легенда

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев выразил восхищение голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Сомневаюсь, что Матвей Сафонов хотел плохо высказаться про Акинфеева — он сто процентов вырос на его играх и учился, наверное, у него. Думаю, его слова просто вырвали из контекста.

Акинфеев — легенда российского футбола, лучший вратарь страны. Он играет с 16 лет — топ! Я не удивляюсь, что Игорь в 37 лет продолжает играть, только уважение за его работу!», — приводит слова Ломаева «РБ Спорт».

В конце марта Акинфеев отметил 20-летие с момента дебюта за ЦСКА. С тех пор вратарь принял участие в 729 матчах, в которых пропустил 652 гола и 307 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. В ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл 23 трофея, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).

ЦСКА после 21 матча в Российской Премьер-Лиге занимает четвёртое место с 38 очками. Сегодня, 9 апреля, команда Владимира Федотова дома встретится с «Химками».