Баэна может обратиться в полицию после нападения со стороны игрока «Реала» Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна рассматривает возможность написать заявление в полицию на хавбека «Реала» Федерико Вальверде за нападение после матча 28-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca.

По данным источника, у «Вильярреала» есть видеозапись нападения и Баэна может обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что Вальверде после матча ждал Баэну на площадке, где припаркованы автобусы команд гостей и ударил по лицу испанца.

«Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 59 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 12 очков, при этом у каталонского клуба есть игра в запасе.

«Вильярреал», в свою очередь, находится на пятой строчке турнирного зачёта Примеры, набрав 47 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 4 очка.

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