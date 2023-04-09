Чанов: Сафонов — ведущий вратарь России, он готов к переходу в клуб, играющий в еврокубках

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о будущем вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Конечно, Сафонов созрел к переходу в другую команду, которая играет в еврокубках. К тому же, он уже выступает за сборную России и считается ведущим вратарём. Для того, чтобы шагать дальше, нужно пробовать себя на более серьёзном уровне. Чтобы до конца понять Матвея, нужно увидеть его игру в еврокубках. Сборная России пока участвует только в товарищеских матчах, а клубы в своём соку варятся. Хочется увидеть Сафонова в Европе, это будет шаг вперёд», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Ранее российский журналист Иван Карпов в своём «телеграм-канале» сообщил, что «Краснодар» ближайшим летом готов отдать Сафонова в аренду в европейский клуб.