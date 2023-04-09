Дмитрий Белоруков: мне против Дзюбы было легче играть, чем против маленьких форвардов

Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков рассказал о том, какими методами можно сдерживать российского нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Дзюба — габаритный игрок, здорово прикрывает мяч корпусом, и надо с этим как-то справиться. Остальное у него примерно, как у всех.

Есть ли что-то особенное в нём? Каждый игрок — особенный. Какую я еще могу дать оценку Дзюбе?

Мне против него было легче играть, чем против маленьких форвардов. Потому что по габаритам мы более-менее сопоставимы.

Обязательно ли поэтому доверять опеку Дзюбы габаритному защитнику? Необязательно. Если умеешь вести единоборства, то габариты не так важны. Дзюба вверху хорошо действует. Значит, нужно выбирать грамотно позицию, не давать ему первым добраться до мяча.

Что я могу посоветовать защитникам «Зенита»? У «Зенита» есть тренеры, там хорошие игроки. Я думаю, они справятся. Мои советы им точно не пригодятся», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».

Сегодня, в 20:00 по мск, состоится матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом». Дзюба встретится против своей бывшей команды, где провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.