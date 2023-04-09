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Зобнин: каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии

Зобнин: каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о ничейном матче с «Динамо» (3:3).

«Не особо довольны своей игрой, потому что хочется большего. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться. С учётом того, что мы проигрывали по ходу матча, наверное, ничья — нормальный результат. Хотя по голевым моментам наиграли на победу. Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Спартак не выигрывает уже пятый матч подряд во всех турнирах.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Зобнин сыграл 22 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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