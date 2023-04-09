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Зобнин: не нужно винить Селихова после матча с «Динамо». Сколько раз он выручал «Спартак»?

Зобнин: не нужно винить Селихова после матча с «Динамо». Сколько раз он выручал «Спартак»?
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин встал на защиту вратаря команды Александра Селихова, проведшего неудачный матч с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Селихов сыграл неудачно? Ну а сколько раз он выручал «Спартак» во многих матчах? Не нужно его винить после матча с «Динамо»: мы вместе забиваем голы, как и вместе их пропускаем. Здесь не нужно никого выделять — кто плохо сыграл, а кто хорошо», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

29-летний Селихов выступает за «Спартак» с конца 2016 года. В нынешнем сезоне вратарь в 21 матче во всех турнирах пропустил 28 голов и шесть раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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