Защитник «КС» Бейл: странное ощущение — проиграли в Кубке и ещё есть шанс выйти в финал

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о системе проведения Фонбет Кубка России в нынешнем сезоне. Самарская команда проиграла в матчах Пути РПЛ ЦСКА, но теперь сыграет в Пути регионов с «Краснодаром» и всё ещё имеет шансы на победу в турнире.

«У «Крыльев» есть шанс выиграть Кубок России — уверен в этом. Очень странное ощущение — мы проиграли кубковый матч и у нас всё ещё есть шанс выйти в финал. Нам нужно быть готовыми бороться дальше. Мы хорошо играли против ЦСКА, но нам просто не повезло», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 19 апреля. Победитель сыграет в финале Пути регионов, а в случае победы — в Суперфинале Фонбет Кубка России. Он состоится на стадионе «Лужнике» в июне.