Тюкавин: недоволен результатом матча со «Спартаком», «Динамо» надо выигрывать такие матчи

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3).

«Конечно, недоволен результатом матча со «Спартаком». «Динамо» надо выигрывать такие матчи.

Не видел момент с назначением пенальти. Но есть VAR и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили — значит поставили.

Будет ли «Динамо» в топ-5 по итогам чемпионата? Зачем такой вопрос задаёте?» — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» пробивал пенальти, назначенный за фол на Романе Зобнине, на 88-й минуте матча. 11-метровый удар реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев. «Динамо» находится на шестом месте в РПЛ, а «Спартак» — на третьем.