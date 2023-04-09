Тюкавин: недоволен результатом матча со «Спартаком», «Динамо» надо выигрывать такие матчи
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:3).
«Конечно, недоволен результатом матча со «Спартаком». «Динамо» надо выигрывать такие матчи.
Не видел момент с назначением пенальти. Но есть VAR и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили — значит поставили.
Будет ли «Динамо» в топ-5 по итогам чемпионата? Зачем такой вопрос задаёте?» — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Спартак» пробивал пенальти, назначенный за фол на Романе Зобнине, на 88-й минуте матча. 11-метровый удар реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев. «Динамо» находится на шестом месте в РПЛ, а «Спартак» — на третьем.
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