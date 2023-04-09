Вячеслав Чанов: у ЦСКА могут быть проблемы с «Химками» — лёгкой прогулки не будет

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Химками» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Матч ЦСКА — «Химки» не закончится лёгкой победой армейцев. Смена тренера «Химок» должна либо встряхнуть команду сразу, либо придётся подождать. Но Билялетдинов должен направить игру так, как он видит. В таких случаях лёгкой прогулки не бывает. Вполне естественно, что у ЦСКА могут возникнуть проблемы — «Химкам» надо цепляться за каждый матч.
Надеюсь, что ЦСКА выдержит игру на два фронта. Всегда так играли. У армейцев всегда цель одна — первое место и победа», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 9 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 апреля 2023
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