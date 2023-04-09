«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 20:00 мск.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Локомотив» одержал четыре победы в четырёх матчах чемпионата России при Михаиле Галактионове. Железнодорожники сумели выбраться из зоны стыковых матчей и сейчас располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы с 25 очками. В прошлом туре московская команда обыграла «Пари НН» (0:4).
«Зенит» победил в последней игре чемпионата России с «Уралом» (2:0), а до этого уступил ЦСКА (0:1). Сейчас команда из Санкт-Петербурга идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 51 очко.
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