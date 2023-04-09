«Ливерпуль» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет «Арсенал» на стадионе «Энфилд». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 18:30 мск. Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» (0:0), а «Арсенал» разгромил «Лидс» (4:1).

Встреча команд в первом круге завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2. На голы Дарвина Нуньеса и Роберто Фирмино «канониры» ответили голом Мартинелли и дублем Букайо Саки.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 72 очка в 29 играх. «Ливерпуль», сыгравший на один матч меньше, располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка.