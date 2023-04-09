«Локомотив» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» одержал четыре победы в четырёх матчах чемпионата России при Михаиле Галактионове. Железнодорожники сумели выбраться из зоны стыковых матчей и сейчас располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы с 25 очками. В прошлом туре московская команда обыграла «Пари НН» (0:4).

«Зенит» победил в последней игре чемпионата России с «Уралом» (2:0), а до этого уступил ЦСКА (0:1). Сейчас команда из Санкт-Петербурга идёт на первом месте турнирной таблицы, набрав 51 очко.