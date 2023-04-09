Стрепетов: «Локомотив» все хвалят, но «Зениту» пора остановить этот «паровозик»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом», который пройдёт сегодня в Москве в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало — в 19:00 мск.

«У «Локо» четыре победы подряд, много лестных слов об организации игры, об атаке, в адрес тренера Галактионова. То есть пошла уже такая футбольная эйфория. И этот матч для «Локомотива» очень важен — он покажет состоятельность клуба и перспективы на будущий сезон. Кроме того, эта игра станет противостоянием двух разных школ — Семака и молодого Галактионова. У «Локо» игра построена понятно, хотя есть определённые проблемы в обороне, никуда от этого не деться. В середине поля «Зенит» намного сильнее, а вот атака у «Локо» очень симпатичная — Пиняев, Глушенков и Артём Дзюба. Думаю, Сергей Богданович разберётся с этим трезубцем.

Каким образом? Тут вопрос один — как только «Зенит» закроет фланги, не позволит делать передачи в район штрафной, то Дзюбу мы и не увидим. Ну и его дуэль с Родригао будет очень интересной. Думаю, если на Дзюбу просто будут идти передачи, то защитник ему не уступит, а вот при передачах с фланга, от лицевой — в этом сейчас Дзюба выглядит очень хорошо.

Забьёт ли Дзюба? Вопрос хороший. Я бы сказал, что «Зенит» вообще не должен пропустить. А если Дзюба забьёт, а «Локо» проиграет, то это не результат — никто не обратит внимания. На забитый гол обращают внимание, если он приносит очки команде. Так что если «Локо» победит и Артём забьёт, то это будет фурор, большой кусок торта для московских журналистов, а Дзюба станет на этом торте вишенкой.

Что «Зенит» может показать в этой игре? Пока у «Зенита» не вся обойма в оптимальных кондициях. То Малком тащит за собой, то Клаудиньо и Сергеев, то Вендел. Надеюсь, что после этого перерыва все зенитовцы должны быть в определённой форме, тот же Кузяев. У «Зенита» есть проблемы в центральной зоне, в частности, в связке Родригао и Ренана. И на этом «Локо» и построит свою игру. Если бы был Барриос, я был бы вообще спокоен, он отлично страхует. Может быть, Семак сыграет и в три центральных защитника, чтобы перекрыть фланги. Я хочу увидеть «Зенит» более яркой, нацеленной на победу командой, на лице у Кузяева наконец должна появиться улыбка, а в глазах — искорки злости. Если все будут настроены на победу, то я поставлю на «Зенит». «Локо» все хвалят, но пора уже остановить этот «паровозик», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».