«Сочи» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 14:00 мск. В предыдущем туре «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а «Сочи» обыграл «Динамо» (2:0).

Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.