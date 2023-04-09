«Сочи» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 9 апреля, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 14:00 мск. В предыдущем туре «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а «Сочи» обыграл «Динамо» (2:0).
Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.
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