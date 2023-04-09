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Экс-тренер «Барселоны», обыгравший «Реал», в раздевалке спародировал Анчелотти

Экс-тренер «Барселоны», обыгравший «Реал», в раздевалке спародировал Анчелотти
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Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен после победы над мадридским «Реалом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Испании спародировал главного тренера соперника Карло Анчелотти.

Сетьен повторил слова, которые Анчелотти произнёс своим игрокам после победы над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Кубка Испании. Карло пообещал всем футболистам команды выходной после впечатлительного результата. Аналогично поступил и бывший главный тренер «Барселоны» Сетьен, обыгравший «Реал» 8 апреля.

Тренер «Вильярреала» спародировал Анчелотти. Видеоролик:

64-летний Сетьен был главным тренером «Барселоны» с января по август 2020 года. Его последним матчем у руля команды стало поражение 2:8 от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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