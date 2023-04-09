Тихонов: Фёдор Чалов голоден до голов — ему надо Промеса с Малкомом догонять

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с участием ЦСКА и «Химок».
«У ЦСКА игра вышла на стабильно высокий уровень, дела везде ладятся, обыгран «Зенит», в Кубке предстоит полуфинал, а третья строчка в таблице — всего в трёх очках. И кого же они получают на блюдечке? «Химки», которые только что вынули шесть мячей из своей сетки от «Краснодара». Вроде бы только у команды что-то стало получаться после паузы, шли поражения, но все боевые. И всё же ужасно сложный календарь дал о себе знать: после «Зенита» и «Ростова» сразу же «Краснодар» и ЦСКА — провал не заставил себя ждать. И боюсь, что это продолжится и в игре с армейцами. Там ребята очень голодны до голов, особенно Фёдор Чалов — ему надо Промеса с Малкомом догонять», – сказал Тихонов Metaratings.
Матч ЦСКА — «Химки» начнётся в 16:30 мск.
- 9 апреля 2023
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