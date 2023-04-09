Дмитрий Кузнецов: «Химки» сейчас как загнанный зверь, поэтому ЦСКА обязан победить
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Химками», который пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Если ЦСКА отнесётся несерьёзно к предстоящему матчу с «Химками», то у них могут быть проблемы. «Химки» сейчас как загнанный зверь — поменяли тренера, неудачно идут в чемпионате, да и игры никакой. ЦСКА обязан выигрывать. У армейцев не должно быть недооценки соперника и сомнений в себе. Нужно идти вперёд — брать три очка, но отнестись к сопернику с уважением», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Матч ЦСКА — «Химки» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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